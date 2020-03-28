Вылечившиеся от коронавируса Том Хэнкс с супругой вернулись в США

Голливудский актер Том Хэнкс вместе с супругой вернулись в США после изоляции из-за коронавируса в Австралии. Теперь им придется провести еще две недели на карантине уже у себя дома.

Напомним, актер заразился коронавирусной инфекцией во время съемок в фильме. Как только супруги почувствовали недомогание, они прошли тест, который оказался положительным. Как сообщает TMZ, актер также воспользовался возможностью, чтобы призвать общественность переждать эпидемию вируса дома.

Ранее голливудская актриса российско-украинского происхождения Ольга Куриленко сообщила о заболевании коронавирусом. Она описала свои основные симптомы, ими стали температура и слабость. Актриса призвала относится к коронавирусу серьезно.