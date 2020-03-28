В Росавиации рассказали о планах по эвакуации российский туристов

Более 90 специальных чартерных авиарейсов запланированы на 28 марта. Самолетами российских авиакомпаний отечественные туристы будут вывезены из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу, сообщает Росавиация.

«Из стран, где, по мнению МИД РФ, требуются экстренные меры, 28 марта планируются: рейс Azur Air из Ла-Романа, Доминиканская Республика, предварительно 363 человека; вывозной рейс авиакомпании "Победа" из Дубая, предварительно 189 человек; рейс авиакомпании Air Moldova из Кишинева для доставки российских граждан, предварительно 165 человек. Всего на 28 марта запланировано 92 чартерных рейса», - говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Вывозные рейсы запланированы и на завтра, 29 марта. К эвакуации отдыхающих за рубежом также будут привлечены самолеты российских авиакомпаний.

«Планируется рейс авиакомпаний "Аэрофлот" и "Россия" из Денпасара (Индонезия). Идет продажа билетов, воздушное судно рассчитано на 457 кресел. На 30 марта запланирован рейс Azur Air из Канкуна (Мексика). Планируется перевезти 214 граждан России», - сообщает Росавиация.

На 1 апреля запланирован рейс «Аэрофлота» которым из Дели будут вывезены российские граждане. Самолет вмещает 400 пассажиров и сейчас авиакомпания ждет официального разрешения от властей Индии.

«Также прорабатывается возможность организации рейса из Калькутты, где сейчас, по данным МИД РФ, находится 141 гражданин России. На 1 апреля запланирован вывозной рейс "России" из Гоа (Индия). Идет продажа билетов. Также 1 апреля планируется рейс "России" из Занзибара (127 человек), с Маврикия (139 человек) и Сейшельских островов (157 человек)», - сообщает ведомство.

На 31 марта - 1 апреля запланированы рейсы авиакомпании Azur Air по маршруту Москва – Рио-де-Жанейро – Лима – Варадеро – Москва. Предварительно планируется вывези 524 человека.

В настоящее время на зарубежных курортах находятся тысячи россиян, которые не могут вернуться на родину из-за пандемии коронавирусной инфекции и закрытия государственных границ.

Возвращением соотечественников занимаются сотрудники оперативного штаба, созданного при внешнеполитическом ведомстве Российской Федерации.