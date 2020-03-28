Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

В МИД подсчитали количество эвакуированных из-за границы россиян

Ян Брацкий
19:39 28.03.2020
Отдыхающие не могут покинуть страны, власти которых из-за пандемии коронавируса закрыли границы.
В МИД подсчитали количество эвакуированных из-за границы россиян
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Более 130 тысяч россиян смогли вернуться из-за рубежа с 20 по 27 марта. Об этом сообщает МИД Российской Федерации. Людей возвращают на родину рейсами российских авиакомпаний, после получения соответствующих разрешений со стороны авиационных властей других государств.

Всего, по данным внешнеполитического ведомства, за рубежом сейчас остаются около 57 тысяч организованных российских туристов. В то же время в сообщении отмечается, что еще неделю назад эта цифра составляла 100 тысяч. Путешественники из России не могут покинуть многие страны, власти которых из-за пандемии коронавируса закрыли границы.

Ранее в Росавиации сообщили о планах по эвакуации россиян из стран, в которых эпидемиологическая обстановка наиболее сложная.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире заражены уже более 512 тысяч человек, свыше 23 тысяч скончались.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата28.03.2020, 16:59
В России с 30 марта временно закроют все пограничные пункты пропуска
Дата28.03.2020, 11:13
США под видом гумпомощи для беженцев в лагере «Эр-Рукбан» планируют передать грузы для боевиков
Дата25.03.2020, 12:25
КХЛ приняла решение о досрочном завершении сезона из-за коронавируса
Дата26.03.2020, 14:26
ЗИС-5В: легендарная «трехтонка»
Дата28.03.2020, 07:14
«Летели в никуда»: как врач-космонавт Поляков предотвратил катастрофу на станции «Мир» и спас экипаж
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Коронавирус
20:26 В стране и мире
Первое уголовное дело за нарушение карантина по коронавирусу возбуждено в России
20:18 В стране и мире
В Москве излечились еще 10 заболевших коронавирусом
19:54 В стране и мире
Вылечившиеся от коронавируса Том Хэнкс с супругой вернулись в США
19:39 В стране и мире
В МИД подсчитали количество эвакуированных из-за границы россиян
19:04 В стране и мире
В Росавиации рассказали о планах по эвакуации российский туристов
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
20:50 В стране и мире
Мишустин и Пашинян обсудили борьбу с коронавирусом
20:26 В стране и мире
Первое уголовное дело за нарушение карантина по коронавирусу возбуждено в России
20:18 В стране и мире
В Москве излечились еще 10 заболевших коронавирусом
19:54 В стране и мире
Вылечившиеся от коронавируса Том Хэнкс с супругой вернулись в США
19:39 В стране и мире
В МИД подсчитали количество эвакуированных из-за границы россиян
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
«Они неправильно восприняли»: вирусолог предостерег россиян от поездок на дачу в период эпидемии
Видео
«Вы задержаны»: двое в химзащите вывели бизнесмена с губернаторского совещания на Сахалине
«Калашников» показал испытания ручного пулемета безостановочной стрельбой
Антисептик своими руками: токсиколог рассказал, как приготовить антибактериальное средство дома
В России разработали бронебойный патрон для незаметной стрельбы
Ученые назвали болезнь, резко повышающую смертность от коронавируса
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.