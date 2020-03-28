В МИД подсчитали количество эвакуированных из-за границы россиян

Более 130 тысяч россиян смогли вернуться из-за рубежа с 20 по 27 марта. Об этом сообщает МИД Российской Федерации. Людей возвращают на родину рейсами российских авиакомпаний, после получения соответствующих разрешений со стороны авиационных властей других государств.

Всего, по данным внешнеполитического ведомства, за рубежом сейчас остаются около 57 тысяч организованных российских туристов. В то же время в сообщении отмечается, что еще неделю назад эта цифра составляла 100 тысяч. Путешественники из России не могут покинуть многие страны, власти которых из-за пандемии коронавируса закрыли границы.

Ранее в Росавиации сообщили о планах по эвакуации россиян из стран, в которых эпидемиологическая обстановка наиболее сложная.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире заражены уже более 512 тысяч человек, свыше 23 тысяч скончались.