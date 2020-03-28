Путин назначил Матвееву главой управления по развитию информационных технологий
Ранее данный пост занимал Андрей Липов, пришедший из департамента госполитики в области информатизации.
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Президент России Владимир Путин провел кадровые изменения и назначил Татьяну Матвееву на должность начальника управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи.
«Назначить Матвееву Татьяну Владимировну начальником Управления Президента Российской Федерации по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи», - сообщается на сайте Кремля.
Ранее пост главы управления занимал Андрей Липов. До этого он был директором департамента государственной политики в области информатизации и ИТ Минкомсвязи России.