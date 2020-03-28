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«Тоже все пройдет»: Рошаль прокомментировал распространение коронавируса в мире

Егор Левин
18:48 28.03.2020
По мнению педиатра, инфекция как таковая не является настолько опасной, как может казаться, и объяснил, почему последствия ее распространения в РФ ощущаются меньше, чем в остальных странах.
«Тоже все пройдет»: Рошаль прокомментировал распространение коронавируса в мире
© Фото: Пресс-служба президента

Глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль в интервью RT заявил, что мероприятия, уже проведенные к данному моменту на территории России в связи с коронавирусом, уже себя оправдали. Рошаль подчеркнул, что в связи с этим нагнетание страха из-за инфекции в РФ не актуально.

«У нас и заболеваемость ниже, и смертность тоже ниже, даже если учитывать гиподиагностику», - заявил врач.

Также Рошаль отметил, что человечество знало ранее и более страшные эпидемии.

«И чуму, и холеру, и все, что хотите. И коронавируса тоже было три разновидности до этого. Это - очередная, новый вирус. И тоже все пройдет», - заявил он.

По мнению Рошаля, обстановка в Италии стала плачевной из-за того, что граждане страны не хотели соблюдать нормы гигиены, а медицинская отрасль оказалась не готова к ситуации. В свою очередь, в отношении общих мировых усилий врач выразил более позитивные настроения.

«Если бы я был экзаменатором, на сегодняшний день тому, что происходит в Италии, Испании и других странах, я бы поставил где-то троечку с минусом. Несколько повыше я бы поставил Германии, там число заболевших немаленькое, но летальность низкая, то есть система работает. И вот я понимаю французов, которые сейчас тяжелобольных стали переводить в Германию, чтобы их лечили, потому что местных сил во Франции уже не хватает. Это нормальная кооперация», - сообщил Рошаль.

Глава НИИ хирургии объяснил, почему ситуация в России оказалась не такой масштабной, как в других странах. По его словам, биологическая безопасность народа была очень хорошо отработана в СССР. Она заключается в системе ранней диагностики и профилактики заболеваний.

«Поэтому Китай довольно быстро справился с этой инфекцией в целом. И Россия приняла определенные кордонные меры. И у нас было время подготовить нашу систему здравоохранения к тому, чтобы оказывать помощь», - подытожил Рошаль.

Ранее он заявил, что в Тюмени готовится место для изоляции на короткий срок тех, кто возвращается из Уханя. По его словам, город обладает определенными кадровыми и техническими возможностями для того, чтобы там сконцентрировать эвакуируемых из Китая.

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