Пожарный погиб при тушении горящего камыша в Ростове-на-Дону. Сотрудник МЧС попал в кольцо огня и не смог выбраться. Пламя на месте пожара распространилось на площади более тысячи квадратных метров и уже угрожает футбольному стадиону «Ростов Арена».

По предварительной информации, ЧП возникло в результате умышленного поджога. Как ранее сообщили в региональном главке МЧС, спасатели даже пытались преследовать группу предполагаемых поджигателей. Чем закончилось это преследование - не сообщается. По оперативным данным, злоумышленники скрываются на белом автомобиле «Лада».

Сейчас группировка сил и средств на месте трагедии постоянно наращивается. С огнем ведут борьбу более 100 человек личного состава и свыше 30 единиц специальной техники.