В Москве скончался пациент с коронавирусом
Очередной жертвой инфекции стала 69-летняя женщина, которая имела положительный анализ на коронавирус.
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В Москве скончался пациент с коронавирусом. Очередной жертвой инфекции стала 69-летняя женщина, которая имела положительный анализ на коронавирус, сообщили в столичном департаменте здравоохранения. Согласно отчету оперативного штаба, при поступлении в больницу, у женщины была подтверждена двусторонняя пневмония.