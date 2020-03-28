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Берлускони поблагодарил Путина за помощь Италии

Ян Брацкий
17:57 28.03.2020
В послании Сильвио Берлускони, которое он отправил российскому президенту говорится: «Спасибо от всего сердца, мы это не забудем».
Берлускони поблагодарил Путина за помощь Италии
© Фото: Stefano Cavicchi, ZUMAPRESS, Globallookpress Пресс-служба президента

Бывший премьер-министр итальянского правительства Сильвио Берлускони поблагодарил президента Российской Федерации Владимира Путина за помощь Италии в борьбе с коронавирусом.

Берлускони направил в адрес главы российского государства благодарственное письмо, сообщает ТАСС.

«В понедельник Берлускони направил письмо президенту Российской Федерации Владимиру Путину, в котором поблагодарил друга и весь российский народ за помощь, оказанную Россией нашей стране в нынешний драматический момент. Этот жест Берлускони расценил, как настоящую жертву, принесенную во имя дружбы и любви к Италии и итальянцам», - сообщили официальные представители политика.

Российские специалисты Войск РХБЗ вместе с итальянскими специалистами проводят дезинфекцию в больницах и домах отдыха Бергамо, в которых врачи лечат пожилых людей.

Ранее сообщалось, что российские военные медики будут лечить пациентов, находящихся в 65 пансионатах, которые перепрофилированы на прием пожилых пациентов. Также военные проведут дезинфекцию помещений и прилегающей территории. Для этих целей будет задействована специальная военная техника.

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