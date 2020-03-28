Берлускони поблагодарил Путина за помощь Италии

Бывший премьер-министр итальянского правительства Сильвио Берлускони поблагодарил президента Российской Федерации Владимира Путина за помощь Италии в борьбе с коронавирусом.

Берлускони направил в адрес главы российского государства благодарственное письмо, сообщает ТАСС.

«В понедельник Берлускони направил письмо президенту Российской Федерации Владимиру Путину, в котором поблагодарил друга и весь российский народ за помощь, оказанную Россией нашей стране в нынешний драматический момент. Этот жест Берлускони расценил, как настоящую жертву, принесенную во имя дружбы и любви к Италии и итальянцам», - сообщили официальные представители политика.

Российские специалисты Войск РХБЗ вместе с итальянскими специалистами проводят дезинфекцию в больницах и домах отдыха Бергамо, в которых врачи лечат пожилых людей.

Ранее сообщалось, что российские военные медики будут лечить пациентов, находящихся в 65 пансионатах, которые перепрофилированы на прием пожилых пациентов. Также военные проведут дезинфекцию помещений и прилегающей территории. Для этих целей будет задействована специальная военная техника.