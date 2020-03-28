«Обещали не выгонять, но выгнали»: в Сочи туристов начали выселять из отелей

В Сочи из отелей и гостиниц начали выселять туристов. Руководство гостиниц приостанавливает бронирование номеров и заселение отдыхающих.

Туристы вынуждены выселяться «в никуда». Отели оказались не готовы оказывать какую-либо конкретную помощь в связи с происходящими событиями. Причем, в числе тех, кто не смог остаться в номерах до конца срока, оказались и туристы, прибывшие до вспышки коронавируса. К примеру, москвичку Алису Белых выселили из номера вместе с тремя детьми.

«Сегодня в 4 утра сообщили, что будьте добры, покиньте номера, куда и на чем поедете нас не волнует. Будем искать билеты. Обещали не выгонять и дать дожить, но все же выгнали. Мы приехали давно, в начале марта, и попали в такую ситуацию. Сейчас будем втридорога покупать билеты», - рассказала девушка.

Сообщается, что туристов, выкупивших туры с перелетом, доставят домой на специальных чартерных рейсах. Тем, кто прибыл в Сочи самостоятельно и заселились до 28 марта, предложили так же самостоятельно вернуться в свои города.