Горящий под Ростовом сухой камыш угрожает футбольному стадиону

Десятки пожарных пытаются потушить сухой камыш, который полыхает под Ростовом-на-Дону на площади более чем в 1000 квадратных метров. По предварительной информации, большой пожар начался в результате поджога и в настоящее время сотрудники МЧС преследуют группу предполагаемых поджигателей. К месту ЧП вызвана полиция.

© МЧС РФ

На место возгорания прибыли мобильные бригады спасателей МЧС, которые стараются локализовать пламя. Оно может перекинуться на стадион «Ростов Арена», расположенный поблизости, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

© МЧС РФ

Учитывая силу пожара и возможные последствия, к вылету готовится пожарный самолет МЧС. На месте работают около 100 человек и 30 единиц специальной техники.