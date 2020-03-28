Горящий под Ростовом сухой камыш угрожает футбольному стадиону
Огонь успел распространиться на площади более 1 тысячи квадратных метров, к вылету на место происшествия готовится пожарный самолет.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ
Десятки пожарных пытаются потушить сухой камыш, который полыхает под Ростовом-на-Дону на площади более чем в 1000 квадратных метров. По предварительной информации, большой пожар начался в результате поджога и в настоящее время сотрудники МЧС преследуют группу предполагаемых поджигателей. К месту ЧП вызвана полиция.
На место возгорания прибыли мобильные бригады спасателей МЧС, которые стараются локализовать пламя. Оно может перекинуться на стадион «Ростов Арена», расположенный поблизости, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
Учитывая силу пожара и возможные последствия, к вылету готовится пожарный самолет МЧС. На месте работают около 100 человек и 30 единиц специальной техники.