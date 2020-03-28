В России с 30 марта временно закроют все пограничные пункты пропуска

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил временно ограничить движение через все возможные пункты пропуска на границах России. В частности, ограничения касаются автомобильных, железнодорожных, пешеходных, речных и смешанных пунктов. Временный запрет вступает в силу 30 марта 2020 года.

«Минтрансу России совместно с ФСБ России, ФТС России и Роспотребнадзором с 00 часов 00 минут по московскому времени 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу России, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы», - говорится в тексте распоряжения.