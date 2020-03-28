Правительство РФ утвердило список товаров первой необходимости при коронавирусе

В правительстве России утвердили перечень товаров, относящихся к предметам первой необходимости в связи с коронавирусом. список товаров первой необходимости при коронавирусе. В общей сложности в списке оказалось 23 пункта.

В частности, в перечень вошли: детские товары, мыло и моющие средства, медицинские и дезинфицирующие средства, зоотовары, бензин, бытовые приборы, спички, свечи и другие товары.

Сообщается, что конкретные регионы вправе дополнить перечень в зависимости от своей санитарно-эпидемиологической обстановки.

Ранее Россия приостановила ограничения на поставки товаров первой необходимости, в том числе таможенные. Как заявил председатель правительства России Михаил Мишустин, вводится «зеленый коридор» для импортеров и крупных торговых сетей.