Пациент с коронавирусом скончался в Петербурге

В Санкт-Петербурге скончался пациент с коронавирусом. Смерть инфицированного больного произошла в Боткинской больнице, сообщил губернатор региона Александр Беглов.

«Мы действуем по принципу сегодня и сейчас, в зависимости от сложившейся ситуации. Сегодня мы потеряли одного человека в Боткинской больнице. Причина смерти будет устанавливаться после вскрытия. У нас есть одна потеря», - рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Ранее стало известно о гибели одного пациента в Оренбурге. Местные власти сообщили, что ему было 57 лет и он страдал сопутствующими заболеваниями.

Ранее погибший посещал Европу, а по возвращению на родину он почувствовал себя плохо. Врачи во время проверки обнаружили у него COVID-19. Помимо мужчины были также госпитализированы шесть членов его семьи.

В России зарегистрировало 1264 случая заражения коронавирусом, 49 человек выздоровели.