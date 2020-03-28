Пациент с коронавирусом скончался в Петербурге
В Санкт-Петербурге скончался пациент с коронавирусом. Смерть инфицированного больного произошла в Боткинской больнице, сообщил губернатор региона Александр Беглов.
«Мы действуем по принципу сегодня и сейчас, в зависимости от сложившейся ситуации. Сегодня мы потеряли одного человека в Боткинской больнице. Причина смерти будет устанавливаться после вскрытия. У нас есть одна потеря», - рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Ранее стало известно о гибели одного пациента в Оренбурге. Местные власти сообщили, что ему было 57 лет и он страдал сопутствующими заболеваниями.
Ранее погибший посещал Европу, а по возвращению на родину он почувствовал себя плохо. Врачи во время проверки обнаружили у него COVID-19. Помимо мужчины были также госпитализированы шесть членов его семьи.
В России зарегистрировало 1264 случая заражения коронавирусом, 49 человек выздоровели.