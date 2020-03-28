ФМБА России представило препарат для лечения коронавируса
В Федеральном медико-биологическом агентстве России представили препарат для лечения коронавирусной инфекции. Сотрудники научно-производственного центра «Фармзащита» разработали схему лечения на основе противомалярийного препарата мефлохина.
Агентство сообщает, что препарат блокирует определенные эффекты инфекции и препятствует возникновению воспаления в организме заразившегося.
«Добавление макролидных антибиотиков и синтетических пенициллинов не только препятствует формированию вторичного бактериально-вирусного синдрома, но и позволяет повысить концентрацию противовирусного средства в плазме крови и легких. Это обеспечит эффективное лечение пациентов с коронавирусной инфекцией различной степени тяжести», - говорится в официальном сообщении ФМБА.
Вакцина разрабатывается с учетом рекомендаций ВОЗ. Впоследствии в агентстве также проведут работу по созданию эффективной и безопасной схемы профилактики коронавируса, которая позволит эффективно контролировать инфекцию в будущем.