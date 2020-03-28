ФМБА России представило препарат для лечения коронавируса

Вакцина разрабатывается с учетом рекомендаций ВОЗ. Впоследствии в агентстве также проведут работу по созданию эффективной и безопасной схемы профилактики коронавируса, которая позволит эффективно контролировать инфекцию в будущем.

«Добавление макролидных антибиотиков и синтетических пенициллинов не только препятствует формированию вторичного бактериально-вирусного синдрома, но и позволяет повысить концентрацию противовирусного средства в плазме крови и легких. Это обеспечит эффективное лечение пациентов с коронавирусной инфекцией различной степени тяжести», - говорится в официальном сообщении ФМБА.

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