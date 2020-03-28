В ВОЗ обратились к москвичам с просьбой соблюдать дистанцию при прогулках на улице

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) раскритиковали граждан России за несоблюдение установленного карантинного режима в связи с пандемией коронавируса. Представитель организации в России Мелита Вуйнович заявила, что наблюдаемая «неорганизованность может привести к ухудшению эпидемиологической ситуации».

«Расстояние два метра люди не соблюдают», - отметила она.

В качестве примера Вуйнович назвала групповые прогулки жителей столицы, которые по привычке держаться вместе, а не поодаль, как советуют предписания.

«Это как гонка», - заявила она, добавив, что остановить эпидемию можно лишь соблюдая рекомендации.

При этом, ранее представительница ВОЗ заявила, что российское здравоохранение готово к борьбе с коронавирусом. Но Вуйнович подчеркнула, что соблюдать все гигиенические профилактические меры все равно необходимо.