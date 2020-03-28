Глава Минздрава РФ оценил эффективность марлевых масок в защите от коронавируса

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в стране введены в обращение более 30 миллионов масок для защиты от коронавируса. В процессе приняло участие Министерство промышленности и торговли РФ.

Также Мурашко сообщил, что в ведомстве увеличили объемы производства антисептиков и оценил эффективность четырехслойных марлевых масок.

«Маски тоже работают. Проведены их тестирования, они разрешены к обороту. Их шьют на заводах, и они поступают в медицинские организации и аптеки», - заявил министр.

Ранее Мурашко сообщил, что случаи заражения коронавирусной инфекцией в России не связаны с передачей заболевания от пациентов врачам. Министр отметил, что заболевают те медики, которые получили инфекцию извне.