«Он доволен»: Винокур рассказал о состоянии Лещенко

Народный артист РСФСР Лев Лещенко чувствует себя лучше. Об этом «Звезде» рассказал его друг Владимир Винокур, добавив, что певца перевели в палату к жене.

«Лечат. Все хорошо. Ему лучше, из реанимации перевели. Он в палате с женой. Все нормально, он доволен», - сказал Винокур.

При этом Владимир Натанович, который, кстати, тоже является народным артистом РСФСР, уточнил, что не располагает информацией о том, когда медики выпишут Лещенко из больницы.

Несколькими днями ранее Льва Лещенко и его жену госпитализировали в медцентр в Коммунарке. У артиста подозревали воспаление легких. После дообследования у него обнаружили коронавирус.

В первые сутки пребывания Льва Валериановича в медучреждении его состояние ухудшилось, из-за чего было принято решение перевести певца в реанимационное отделение.