Нарушившие режим самоизоляции крымчане пытались выехать на Украину

Трое крымчан, нарушивших режим самоизоляции, пытались выехать на Украину. Их задержали на границе. Об этом на заседании республиканского оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса сообщил начальник крымского погрануправления ФСБ РФ Сергей Станкевич.

По его словам, трое граждан России, которым ранее вручали предписание по самоизоляции, прибыли в пункт пропуска, чтобы выехать на Украину. Сотрудники МВД и Роспотребнадзора провели мероприятия по их локализации.

Глава республики Сергей Аксенов поручил органам внутренних дел проработать наказание для лиц, которые нарушили режим самоизоляции.

Пока в Крыму выявлено всего 14 случаев заражения COVID-19. Ранее Аксенов подписал указ, согласно которому с 28 марта по 1 июня запрещено бронирование мест и размещение в санаториях, отелях и детских лагерях. В республике закрыты все общественные места, кроме аптек и магазинов продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости.