Бесплатный доступ к некоторым сервисам Рунета будет доступен с 1 апреля

Бесплатный доступ к некоторым сервисам Рунета будет обеспечен с персональных компьютеров не с 1 июля 2020 года, а раньше - с 1 апреля. Такое заявление сделал первый заместитель главы президентской администрации Сергей Кириенко.

«С 1 апреля начнет действовать... Вы знаете: есть решение нашего президента о том, чтобы к 1 июля в стране появился доступный интернет, то есть ключевые отечественные сервисы предоставлялись бы бесплатно в российском интернете», - сказал он во время онлайн-трансляции запуска проекта для школьников «Большая перемена».

Проект «Большая перемена» - это два больших конкурса для школьников, его финал намечен на октябрь. Триста победителей получат гарантированную оплату обучения в лучших вузах России.