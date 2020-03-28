В Дагестане госпитализированы 19 человек с подозрением на COVID-19

В Дагестане госпитализированы 19 человек, в том числе 1 ребенок, с признаками коронавирусной инфекции, сообщает региональный Минздрав.

«Общее число госпитализированных с признаками COVID-2019 достигло 19 человек, в том числе один ребенок 2011 года рождения, у которых первичные тесты положительные», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Всего в регионе были обследованы на коронавирусную инфекцию 631 человек. Пациенты с подозрением на коронавирус размещены в Республиканском центре инфекционных болезней, который перепрофилирован под госпиталь для больных COVID-19, в Хасавюртовской городской больнице и Левашинской районной больнице.

По данным Роспотребнадзора по республике Дагестан, в регионе зарегистрирован один случай заболевания коронавирусной инфекцией.

«Заболевший госпитализирован и находится в инфекционным боксе. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определен круг лиц, с которым он контактировал. Контактные лица изолированы и находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование в установленном порядке», - сообщается на сайте ведомства.

По последним данным, в России общее число зафиксированных случаев заражения коронавирусом составляет 1040. В стране от заболевания скончались 4 человека, выздоровели 47 пациентов.