В России не выявлены случаи заражения коронавирусом медиков от пациентов

В России есть случаи заражения врачей коронавирусом, но они никак не связаны с инфекцией от пациентов. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Есть единичные случаи, но это связано не с инфекцией от пациентов, это медики, которые как раз получили эту инфекцию извне», - пояснил глава ведомства.

Мурашко также порекомендовал оставаться дома в нерабочую неделю. Министр отметил, что прогулки на свежем воздухе полезны для здоровья, но в нынешней ситуации их можно совершать только при соблюдении мер социального дистанцирования.

В середине марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным, опасным заболеванием заразились более 520 тысяч человек, 23,5 тысячи умерли. В России общее число заболевших - 1264, из них четыре с летальным исходом.