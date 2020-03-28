ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников на Северном Кавказе
Также были ликвидированы две нелегальные оружейные мастерские.
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ФСБ России совместно с МВД выявила группу подпольных оружейников, которые были причастны к модернизации гражданского оружия в боевые аналоги с целью их сбыта.
Как сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности, преступная группа состояла из жителей Карачаево-Черкесской Республики и Ставропольского края.
Кроме того были ликвидированы две нелегальные оружейные мастерские по восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и изготовлению боеприпасов, оснащенных специализированным оборудованием.
Из незаконного оборота были изъяты 16 единиц оружия, свыше 20 кг пороха и более 400 патронов.