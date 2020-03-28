Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников на Северном Кавказе

Лина Давыдова
13:51 28.03.2020
Также были ликвидированы две нелегальные оружейные мастерские.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: MOD Russiavia, Globallookpress

ФСБ России совместно с МВД выявила группу подпольных оружейников, которые были причастны к модернизации гражданского оружия в боевые аналоги с целью их сбыта.

Как сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности, преступная группа состояла из жителей Карачаево-Черкесской Республики и Ставропольского края.

Кроме того были ликвидированы две нелегальные оружейные мастерские по восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и изготовлению боеприпасов, оснащенных специализированным оборудованием.

Из незаконного оборота были изъяты 16 единиц оружия, свыше 20 кг пороха и более 400 патронов. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата28.03.2020, 08:24
Регионы РФ вводят ограничительные меры из-за коронавируса
Дата28.03.2020, 11:13
США под видом гумпомощи для беженцев в лагере «Эр-Рукбан» планируют передать грузы для боевиков
Дата25.03.2020, 12:25
КХЛ приняла решение о досрочном завершении сезона из-за коронавируса
Дата26.03.2020, 14:26
ЗИС-5В: легендарная «трехтонка»
Дата28.03.2020, 07:14
«Летели в никуда»: как врач-космонавт Поляков предотвратил катастрофу на станции «Мир» и спас экипаж
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
14:40 В стране и мире
Нарушившие режим самоизоляции крымчане пытались выехать на Украину
14:38 В стране и мире
Глава Минздрава РФ оценил эффективность марлевых масок в защите от коронавируса
14:25 В стране и мире
В России не выявлены случаи заражения коронавирусом медиков от пациентов
14:24 В стране и мире
Бесплатный доступ к некоторым сервисам Рунета будет доступен с 1 апреля
14:03 В стране и мире
Видео
«Он доволен»: Винокур рассказал о состоянии Лещенко
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
«Они неправильно восприняли»: вирусолог предостерег россиян от поездок на дачу в период эпидемии
Видео
«Вы задержаны»: двое в химзащите вывели бизнесмена с губернаторского совещания на Сахалине
«Калашников» показал испытания ручного пулемета безостановочной стрельбой
Антисептик своими руками: токсиколог рассказал, как приготовить антибактериальное средство дома
В России разработали бронебойный патрон для незаметной стрельбы
Ученые назвали болезнь, резко повышающую смертность от коронавируса
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.