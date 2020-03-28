В Москве проведут масштабную дезинфекцию общественных пространств

Для предупреждения распространения коронавируса в Москве проведут дезинфекцию общественных пространств. Об этом говорится на сайте столичного мэра.



Специалисты комплекса городского хозяйства обработают проезжие части, тротуары, парковки, дворы и межквартальные проекты с помощью рекомендованных Роспотребнадзором препаратов.



Кроме того, как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, будут продезинфицированы подъезды, где были зафиксированы случаи инфицирования. Там протрут перила, поручни, дверные и оконные ручки, почтовые ящики, подоконники и выключатели. В остальных столичных подъездах участят влажную уборку.



Подземные переходы и остекленные пешеходные путепроводы также обработают специальными дезинфекторами.