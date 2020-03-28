В России одобрили проект транспортной стратегии до 2035 года

Правительство одобрило проект транспортной стратегии до 2035 года. Об этом информирует пресс-служба кабинета министров.

Документ был внесен Минтрансом РФ. Его реализация обеспечит связанность российской территорий, экономически эффективную перевозку грузов, доступность, качество и безопасность транспортных услуг, а также встраивание транспортной системы нашей страны в международные транспортные коридоры.

Также кабинет министров поручил Минтрансу до 2 апреля текущего года представить в правительство идеи по приоритизации и возможной корректировке пообъектного состава проектов, которые входят в проект стратегии, учитывая наличия проектно-сметной и градостроительной документации, возможностей бюджета по их финансированию, а также готовности к освоению средств на их создание.

Министерству транспорта вместе с Минпромторгом в недельный срок после принятия транспортной стратегии следует утвердить потребность в основных типах воздушных судов до 2035 года, определить список и приоритетность строительства аэропортов. Все это будет сделано на основании ключевых показателей предполагаемого потока пассажиров, перевозимого авиатранспортом.

Кроме того, правительство дало распоряжение транспортному ведомству до 27 апреля представить кабмину согласованные с главой Минобороны России Сергеем Шойгу инициативы по обеспечению завершения строительства участка железной дороги Кызыл - Курагино.