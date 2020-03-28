В ВОЗ оценили готовность РФ к борьбе с коронавирусом

Российская система здравоохранения готова к борьбе с COVID-19, но гражданам РФ необходимо соблюдать правила изоляции и оставаться дома, в противном случае число случаев инфицирования будет расти. Такое заявление сделала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

Во время выступления на онлайн-форуме «Следующие 20 лет» она также подчеркнула важность «всем известных профилактических гигиенических мер», соблюдать которые, по мнению Вуйнович, может каждый.

Представитель ВОЗ также призвала всех россиян делать как можно больше для победы над коронавирусом.