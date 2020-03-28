В США число инфицированных коронавирусом превысило 100 тысяч человек

Число инфицированных коронавирусной инфекции в США превысило 100 тысяч человек. Сутки назад страна вышла на первое место в мире по количеству зараженных COVID-19. Сейчас общее число заболевших составляет 100 514 человек. За последние 24 часа в США получили положительный тест на коронавирус более 15 тысяч человек.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в штате Нью-Йорк - более 44 тысяч, на втором месте Нью-Джерси - более 8 тысяч человек. И завершает тройку Калифорния: более 4,5 тысяч заболевших.

По количеству инфицированных, на второе место в мире вышла Италия. Там заразившихся коронавирусом выявлено 86 498 человек. За последние сутки в стране заболели 5 909 граждан.

Италия продолжает лидировать по смертности от коронавируса: только за минувшие 24 часа умерли 919 итальянцев, общее число погибших от коронавируса - 9134 пациента. В США зарегистрированных смертельных случаев - 1546, в Китае умерли от болезни 3 292 человека. КНР сейчас занимает третье место в мире по числу инфицированных: в стране болеют коронавирусом 81 340 человек.