Назван новый признак заражения коронавирусом

Одним из признаков заражения коронавирусной инфекцией у некоторых людей может быть конъюнктивит. Об этом предупредили врачи из Американской академии офтальмологии.

Медики исследовали данные китайских коллег, согласно которым у каждого 30-го пациента, заболевшего опасной инфекцией, был диагностирован конъюнктивит. В другом исследовании, на которое также ссылаются американские врачи, говорится, что проблемы с глазами были выявлены у 1099 пациентов с COVID-19 в Китае. Данные собирались из 30 больниц по всей стране.

В середине марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией. Жертвами опасной инфекции стали 23,5 тысячи человек, заражены более 510 тысяч.