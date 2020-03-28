За сутки в 26 регионах РФ зафиксировано 228 случаев коронавируса

За минувшие сутки в Москвы было выявлено 114 случаев заражения вирусом COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Еще 36 заболевших были зарегистрированы в Московской области. Всего в 26 регионах страны число заболевших выросло еще на 228 человек. На сегодняшний день в РФ зафиксировано 1 264 случая коронавирусной инфекции в 62 регионах, четыре человека умерли.