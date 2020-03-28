Одноместные палаты и современная техника: как выглядит крупнейший коронавирусный стационар в Москве

Городскую клиническую больницу №15 имени Филатова в Москве освободили от пациентов и превратили в коронавирусный стационар, который готов принять до 1500 человек.

Она полностью перепрофилирована для лечения граждан с подозрением на COVID-2019 либо с подтвержденным диагнозом.

Врачи и медсестры прошли весь необходимый инструктаж. Теперь перед работой им необходимо надевать полную экипировку - защитный костюм, маску для глаз, респиратор. А прежде чем отправится к больным, они проходят через специальный шлюз, который отделяет зараженную зону от чистой. Переговариваются врачи между собой по рации.

«Нами было закуплено более 100 раций. Они будут в каждом отделении», - подчеркивает главный врач больницы Валерий Вечорко.

В стационаре каждая палата рассчитана на одного человека. Пациенты не должны пересекаться. Вентиляция заблокирована. Повсюду установлены приборы для обеззараживания воздуха.

«Одно из важных правил - одноместное размещение. Крайне важно наличие кислорода. Людям тяжело дышать. По сути те, кто умирают от коронавируса, они умирают от тяжелой дыхательной недостаточности», - поясняет заместитель главного врача больницы №15 Олег Аверков.

В конце рабочего дня весь персонал снимает с себя защитную одежду и тут же утилизирует. Она одноразовая. Медработники переодеваются, принимают душ и отправляются домой.

По последним данным, в России число заболевших коронавирусной инфекцией возросло до 1 264 человек, четверо погибли.