Мужчина с коронавирусом умер в Оренбургской области

В инфекционной больнице Оренбурга умер 57-летний житель Бузулука, у которого ранее был диагностирован коронавирус. Об этом рассказала руководитель областного Минздрава Татьяна Савинова.

«Первый заболевший из Бузулука, к сожалению, скончался сегодня утром. Еще двое зараженных находятся в состоянии средней тяжести. Мальчик, у которого обнаружили инфекцию, здоров», - приводит РИА Новости слова чиновницы.

Как сообщили в правительстве Оренбургской области, мужчина страдал хроническими заболеваниями. Сейчас медики устанавливают причину его смерти.

Ранее погибший посещал Европу, а по возвращению на родину он почувствовал себя плохо. Врачи во время проверки обнаружили у него COVID-19. Помимо мужчины были также госпитализированы шесть членов его семьи.