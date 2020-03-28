В Москве напомнили о лишении материальной помощи нарушившим самоизоляцию пенсионерам

Пенсионеры могут лишиться второй части материальной помощи в размере двух тысяч рублей, если нарушат режим самоизоляции, введенный в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на московский департамент социальной защиты.



В то же время в ведомстве отметили, что тотального контроля за пожилыми жителями столицы не будят.



В столичном департаменте также призвали пожилых жителей города соблюдать режим самоизоляции, чтобы обезопасить себя от заражения. С приобретением продуктов, лекарств и оказанием других услуг пенсионерам помогут добровольцы.



В Москве с 26 марта по 14 апреля люди старше 65 лет обязаны находиться дома на изоляции. Соответствующие меры были приняты, чтобы обеспечить безопасность москвичей, находящихся в группе риска по заболеванию COVID-19.