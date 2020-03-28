В Роспотребнадзоре назвали период жизнеспособности коронавируса

При невысокой температуре и достаточной влажности инфекция COVID-19 может сохранять жизнеспособность до трех суток. Об этом говорится в рекомендациях на период эпидемии коронавируса, размещенных на сайте Роспотребнадзора.

«Следует помнить, что при достаточной влажности и невысокой температуре коронавирус может сохранять жизнеспособность в течение длительного времени, до трех суток и более», - говорится в сообщении ведомства.

В Роспотребнадзоре отметили, что у некоторых людей вирус может носить легкую или стертую форму, однако чаще всего именно они становятся переносчиками заболевания. В ведомстве также призвали ограничить контакты детей и по возможности не выходить с ними из дома.

Во избежание заражения Роспотребнадзор порекомендовал регулярно проветривать помещение, проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств, а также дезинфицировать упаковку продуктов после их доставки домой.