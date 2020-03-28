Спецпоезд с россиянами прибыл из Киева в Москву

Специальный поезд №906, организованный для возвращения с Украины россиян в связи с распространением коронавируса, прибыл из Киева в Москву. Вечером 28 марта состав с гражданами Украины отправится в обратном направлении. В Киев он прибудет утром 29 марта.

В пути пассажиры пройдут пограничный и таможенный досмотр, их также будут осматривать сотрудники Роспотребнадзора.

Специальный поезд N 906/905 по маршруту Киев — Москва — Киев был назначен специально для организации перевозки граждан России и Украины на родину. В составе 18 вагонов и порядка 800 мест. Поезд проследует из Москвы в Киев и обратно без промежуточных остановок.