Россия внесла на рассмотрение в ООН резолюцию по борьбе с COVID-19

Россия внесла на рассмотрение Генассамблеи ООН инициативу о принятии декларации для объединения усилий в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пятницу, 27 марта, на сайте российского постоянного представительства при ООН.

«Инициируемая Россией декларация, в частности, предусматривает признание лидирующей роли ВОЗ в борьбе с пандемией, согласие государств сотрудничать между собой и с ВОЗ, в том числе для выработки способов борьбы с распространением и лечением болезни COVID-19», - говорится в сообщении Постпредства РФ при ООН.

Инициатива также предусматривает оказывать помощь наиболее пострадавшим от коронавируса государствам, в особенности развивающимся странам, противодействовать финансовым спекуляциям с товарами первой необходимости, признать необходимость распространения достоверной и научно-обоснованной информации о пандемии.

«Отказаться от торговых войн и применения односторонних санкций, принятых в обход Совета Безопасности ООН, не допускать дискриминации государств, народов и физических лиц в связи с пандемией», - говорится в сообщении.

На данный момент российская делегация приступила к сбору комментариев к своей инициативе. Дата голосования будет назначена позже.