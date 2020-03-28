Минфин направил в регионы средства на оснащение больниц для пациентов с коронавирусом

Минфин России направил в регионы необходимые средства для дооснащения медицинских организаций, в которых можно будет размещать пациентов, инфицированных коронавирусом. Об этом сообщило министерство в пятницу, 27 марта, на официальном сайте.

«Минфин России выполнил поручение председателя правительства РФ Михаила Мишустина о направлении средств в регионы для дооснащения медицинских организаций, в которых при необходимости можно было бы разместить пациентов с коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении ведомства.

Поручение Минфину найти источники финансирования и довести средства до регионов было дано в пятницу, на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в России.

«Минфин оперативно завершил эту работу, до конца дня деньги были направлены в регионы для создания или перепрофилирования необходимого количества коек», - говорится в сообщении министерства.

Также на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса в РФ Михаил Мишустин объявил мораторий, введенный в отношении штрафов для малого и среднего бизнеса. Премьер-министр также заявил, что жесткие меры, принятые в Московском регионе по сдерживанию распространения коронавируса, следует ввести во всех регионах нашей страны.