«Слава богу, выздоравливаем»: помощница Игоря Николаева рассказала о его состоянии

Результаты анализов на наличие коронавируса, которые сдал певец Игорь Николаев, пока неизвестны. Об этом сообщила помощница артиста Юлия.

«Мы все люди. И мы все болеем в периоды осень-весна, и, слава богу, выздоравливаем», - сказала она в беседе с «360», комментируя информацию о том, что Николаев обратился за медицинской помощью.

Ранее в СМИ сообщили, что Николаева доставили в больницу в Коммунарку с предварительным положительным анализом на коронавирус. Нужно отметить, что официально информацию о COVID-19 у певца до сих пор не подтвердили.