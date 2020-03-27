Спасти бизнес: как российские предприниматели переживут карантин

В связи с коронавирусом глобальная экономика переживает трудности. Люди сидят дома, а бизнесмены вынуждены закрывать заведения и фиксировать убыток. Среди них владелец компании, занимающейся строительными материалами в Новосибирске, Станислав Калиниченко. Ежемесячно он платит налоги в общем на 150 тысяч рублей. Предприниматель признается, в пандемию коронавируса людям стало явно не до ремонта - работать теперь приходится в минус.

Владимир Путин в своем обращении пообещал помочь малому и среднему бизнесу. В первую очередь для предпринимателей устроят «налоговые каникулы». Калиниченко надеется, что получение отсрочки позволит удержать его бизнес на плаву.

«В связи с падением продаж, я думаю, людям будет проблематично платить налоги вовремя, а с получением отсрочки это гораздо упростит жизнь», - считает предприниматель.

Для владельца компании по доставке обедов Дмитрия Пронина это не первые трудности, которые он переживает вместе со своей командой. Но сейчас ситуация патовая: офисы перешли на удаленную работу, клиенты питаются дома. Выручка упала почти в три раза. Отсрочка государства по выплате налогов и кредитов для него - это выход из сложившейся ситуации.

«Федеральная налоговая служба дает тоже некие послабления, либо на что-то может закрывать глаза, а именно - не блокировать счета предпринимателей, если вдруг будет какая задержка по налогам», - также отмечает Пронин.

Впрочем, некоторые из бизнесменов не отчаиваются, а ищут плюсы в создавшейся ситуации. 33-летний фермер из Хабаровского края Михаил Утробин свое дело создавал сам. Несколько лет назад приобрел одну корову, сейчас у него уже 20 голов. Как говорит предприниматель, на молочную продукцию всегда есть спрос - даже в пандемию.

«Если у нас до этого доставок не было, то сейчас люди реально активизировались на доставку, увеличилось количество заявок. Стараемся удовлетворить этот спрос. Не повышаем ни в коем случае цены на продукцию, не повышаем цены на доставку», - рассказывает Утробин.

Но бизнес в условиях карантина вести очень сложно. Эксперты утверждают - выживут не все компании. Предстоящую неделю выходных придется оплатить сотрудникам, большинство из которых и так находились в простое. Это окажется менее болезненно, благодаря еще одной спасительной мере - снижению страховых взносов для работодателей с 30 до 15%.

Так, бизнесу будет легче сохранить рабочие места. Значительно проще будет платить заработные платы.

По всей стране с каждым днем закрывается все больше общественных мест. Кинотеатры, рестораны, детские комнаты, фитнес-центры. Практически вся торговля прекратится на неделю и в столице. Запрет действует уже с субботы. Он не коснется лишь аптек, продовольственных магазинов и крупных торговых сетей. Кроме того, все самое необходимое можно приобрести в Интернете.

Как в бизнесе, так и в соблюдении правил, главное - относиться ко всему с холодной головой. Карантин, который суждено выдержать и предпринимателям, и жителям России, - мера вынужденная и крайне необходимая. Ведь здоровье важней и денег, и любых услуг.