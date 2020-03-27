В Москве вылечили от коронавируса еще троих заболевших

В Москве еще три пациента выздоровели от новой инфекции COVID-19. Двоих выписали из инфекционной клинической больницы № 2 и одного из медицинского комплекса в Коммунарке. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Всего в Москве насчитывается уже 18 выздоровевших, все они находятся в удовлетворительном состоянии», - отметила она.

При выписке все пациенты получили необходимые рекомендации. Они будут оставаться под наблюдением.

На сегодня в Москве зафиксировано 546 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в России, по последним данным, зарегистрированы 840 случаев заболевания COVID-19.