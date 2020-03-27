Главврач больницы в Коммунарке подтвердил коронавирус у Льва Лещенко

Народный артист РСФСР Лев Лещенко находится в стабильном состоянии и не нуждается в дополнительном кислороде. Об этом рассказал главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко, отметив, что медики планируют продолжить лечение певца в госпитальном отделении.

«Спекуляции некоторых СМИ на тему состояния здоровья Льва Валерьяновича Лещенко заставили меня утром спросить его официального разрешения опубликовать этот пост. Лев Валерианович поступил к нам в стационар с клинико-рентгенологической картиной внебольничной пневмонии. После дообследования была подтверждена короновирусная этиология пневмонии», - написал врач на своей странице в Facebook.

По словам Проценко, в первые сутки после поступления состояние певца ухудшилось - наросла одышка и снизились показатели оксигенации крови. В этой связи лечение было продолжено в реанимационном отделении. Сейчас, уверяет медик, состояние Лещенко стабильно и он больше не нуждается в дополнительном кислороде.

«Мы планируем продолжить его лечение в госпитальном отделении», - заключил главврач.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что Лещенко отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, так как он может дышать самостоятельно.

Сейчас Лев Валерьянович вместе с супругой находятся в больничном корпусе в Коммунарке. О госпитализации звезды ранее сообщил ряд СМИ, с оговоркой, что у Лещенко диагностирован коронавирус.