Более 500 российских туристов смогли вернуться на родину с Филиппин

Во Внуково приземлился лайнер с Филиппин. Этим рейсом вернулись более пятисот туристов, которые ранее, из-за закрытия границ, не могли вылететь на родину.

Кроме того, удалось урегулировать вопрос о вывозе россиян из ОАЭ, где застряли две тысячи человек. Власти Эмиратов не давали разрешения на их эвакуацию, но накануне вечером российским авиакомпаниям позволили их забрать.

У всех, кто возвращается в Россию из-за границы в аэропортах берут анализы на наличие коронавируса.