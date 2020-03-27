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Антисептик своими руками: токсиколог рассказал, как приготовить антибактериальное средство дома

Роман Захаров
08:05 27.03.2020
В связи с пандемией коронавируса дезинфекторы сейчас вышли в лидеры продаж, что привело к дефициту этого товара.
Антисептик своими руками: токсиколог рассказал, как приготовить антибактериальное средство дома
© Фото: Hassan Jedi, Keystone Press Agency, Globallookpress

Самодельный антиспетик, или санитайзер, можно приготовить из обычной бытовой химии, которая есть практически в каждом магазине. Об этом рассказал врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов.

В связи с пандемией коронавируса дезинфекторы сейчас вышли в лидеры продаж. Естественно, это привело к дефициту такого товара. Однако, уверяет специалист, выход есть: дешевая смесь из спирта, глицерина и перекиси водорода эффективно уничтожит бактерии и вирусы.

«Такой антисептик может быть на основании двух спиртов - этилового или изопропилового, больше ничего за основу брать крайне не рекомендуется. Должно быть, как минимум, 65-70% объема спирта. Кроме того, берется обычный глицерин и 3-процентная перекись водорода», - рассказал Алексей Водовозов в интервью радио Sputnik.

Эксперт отметил, что очень важно, чтобы перекись водорода была не промышленная 33-процентная. Также он сообщил, что все эти вещества можно купить в строительных и химических магазинах, в том числе в магазинах бытовой химии, а также заказать по интернету.

В то же время, по словам Водовозова, более универсальным будет санитайзер на изопропиловом спирте. Главное при его изготовлении не допустить попадания смеси внутрь.

«Санитайзером на этиловом спирте лучше не обрабатывать телефоны, клавиатуры и прочие устройства. Санитайзер на изопропиловом спирте будет более универсальный. После использования антисептика руки в рот желательно не брать. Эта смесь не должна попадать внутрь человека, она предназначена исключительно для наружного потребления», - уточнил токсиколог.

Кроме того, Алексей Водовозов рекомендовал зайти на сайт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), где тоже размещены рецепты изготовления санитайзеров в домашних условиях.

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