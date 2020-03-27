«Калашников» показал испытания ручного пулемета безостановочной стрельбой

Концерн «Калашнико» решил проверить РПК на выносливость. Специалисты направились в город Вятские Поляны в Кировской области. Именно здесь с 1961 года производили РПК.

Для эксперимента был выбран новый образец 1974 года выпуска, хранившийся на складе. При стрельбе использовались патроны калибра 7,62 миллиметра.

Эксперимент провел специалист «Калашникова» Георгий Губич. Всего для испытания было подготовлено 1275 патронов в двух видах магазинов. После 975 патронов появились большие вспышки. На 1005-м возникла открытое пламя, а на 1232-м патроне произошел небольшой взрыв. Пулемет заклинило, слева возник разрыв ствола.

Завершив эксперимент, специалист «Калашникова» осмотрел оружие. Разрыв произошел между цевьем и газовой камерой. Поршень начал отваливаться кусками, во время стрельбы разболталась рукоятка управления огнем.