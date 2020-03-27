До миллиона рублей: назван размер штрафов в РФ за нарушение карантина

Размер штрафа за нарушение режима карантина в условиях угрозы распространения коронавируса составит для граждан от 150 тысяч рублей до 300 тысяч рублей, для должностных лиц - от 300 тысяч рублей до 500 тысяч рублей, для юридических лиц - от 500 тысяч рублей до 1 миллиона рублей. Об этом говорится в тесте правительственных поправок в КоАП, поступивших в Госдуму.

Наказание в виде штрафа последует, если человек повторно нарушит санитарно-эпидемиологические нормы, что, в свою очередь, повлечет вред здоровью другого человека или его смерть. При этом нарушение не должно содержать уголовно наказуемого деяния.

Если гражданин нарушит режим карантина впервые, то ему будет грозить штраф от 15 тысяч рублей до 40 тысяч рублей, для должностного лица сумма штрафа составит от 50 тысяч рублей до 150 тысяч рублей, для юридического - от 200 тысяч рублей до 500 тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 30 суток.