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Главврач в Коммунарке рассказал, когда ожидать пика заболеваемости коронавирусом в Москве

Лина Давыдова
08:28 27.03.2020
По словам Дениса Проценка, пик заболеваемости COVID-19 ожидается в середине - конце следующей недели.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Vladimir Prycek, CTK, Globallookpress

Пик эпидемии коронавируса в Москве ожидается в середине или в конце следующей недели. Об этом в интервью  в интервью директору Центра паллиативной помощи столичного депздрава Анне Федермессер заявил  главный врач столичной инфекционной клиники в Коммунарке Денис Проценко.

«Пока прирост (заразившихся - прим.ред), я думаю, (придется - прим.ред) на середину-конец следующей недели», — сказал Проценко.

С завтрашнего 28 марта и до 5 апреля включительно в городе вводят строгие ограничительные меры. Не будут работать все магазины, кроме продуктовых, а еще парикмахерские и другие объекты бытового обслуживания. Закрываются крупные парки. Отменяется льготный проезд в общественном транспорте. Аптеки работать будут, как и онлайн сервисы по доставке товаров.

По всей России с завтрашнего дня приостановят деятельность заведений общепита.  Такое поручение дал властям регионов премьер Михаил Мишустин. Исключение сделают только для дистанционной торговли. Кроме этого глава кабмина распорядился закрыть на курортах до 1 июня все места массового отдыха - от горнолыжных трасс до санаториев. Гражданам рекомендовано воздержаться от любых поездок.

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