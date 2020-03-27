Нештатная ситуация произошла на спутнике «Экспресс-АМ6»

На телекоммуникационном спутнике «Экспресс-АМ6» произошла нештатная ситуация с системой терморегулирования. Все услуги широкополосного доступа в интернет с аппарата прекращены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оператора спутникового интернета, получившего соответствующее информационное письмо от оператора спутников «Экспресс» - ФГУП «Комсическая связь».

После проведения 25 марта внеплановых профилактических работа на «Экспрессе-АМ6» стволы Ка-диапазона отключены из-за аномальной работы жидкостного контура системы терморегулирования космического аппарата, которая привела к деградации технических характеристик.

Спутник «Экспресс-АМ6» был выведен на орбиту в 2014 году. Аппарат работает на геостационарной орбите.