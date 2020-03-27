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Российские военные специалисты приступили к борьбе с коронавирусом в Бергамо

Роман Захаров
07:11 27.03.2020
В итальянском городе сейчас больше десяти тысяч пациентов с COVID-19, тысяча двести из них находятся в реанимации.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Российские военные специалисты с сегодняшнего дня начинают оказывать помощь больным коронавирусом в итальянском Бергамо. Бригады медиков разъедутся по местным пансионатам и домам престарелых, где лечат зараженных инфекцией.

Накануне наши спецы уже побывали в нескольких подобных учреждениях и вместе с итальянцами наметили фронт работ. Одна из первоочередных мер - дезинфекция помещений и территорий вокруг комплексов.

Кроме того, врачам в Бергамо остро не хватает свободных рук и оборудования. В городе сейчас больше десяти тысяч пациентов с COVID-19. Тысяча двести из них в реанимации. Наши военные и тут помогут: с собою они провезли современное оборудование для диагностики и лечения.

«У нас имеются большие сложности в связи с нехваткой персонала и докторов. Мы обязаны обеспечить безопасность каждого пациента, чтобы бороться с этой болезнью. Спасибо огромное России за помощь и поддержку», - заявил генеральный директор медицинского учреждения, в котором на лечении находятся около 500 пожилых пациентов.

Вслед за Италией помощь у России в борьбе с коронавирусом запрашивает и Сербия. В стране заболело уже почти 450 человек.

А больше всего выявленных случаев теперь в США. Общее количество зараженных там превысило 85 тысяч. Тысячу триста человек спасти не удалось. При этом в Белом доме пока не отказываются от планов к середине апреля начать снимать ограничения, наложенные на бизнес и транспорт в связи с эпидемией, но обещают прислушиваться к медикам.

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