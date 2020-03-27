«Мы приехали в самое страшное место»: ведущий «Звезды» о работе военных специалистов в Италии

Российские специалисты помогают итальянским коллегам в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В страну, ставшую эпицентром опасного заболевания, была направлена лаборатория войск радиационной, химической и биологической защиты. Это 20 машин для проведения специальной обработки из 2 065 и 66 человек из порядка 20 тысяч военнослужащих войск РХБЗ.

Ведущий «Военной приемки» Алексей Егоров рассказал в студии «Открытого эфира», чем могут помочь российские специалисты итальянским коллегам и почему РФ приняла решение о содействии в борьбе с коронавирусом именно этой стране.

«Мы не просто приехали в Италию, мы приехали в самое страшное место - в эпицентр. Там порядка 65 разных объектов. Это в прошлом дома престарелых, в основном, госпитали, в которых сейчас размещены полевые госпитали. Туда свезли стариков. Местные медики, врачи просто не справляются. Чем мы можем помочь? Мы привезли машины для дезактивации, дезинфекции. В Италии все есть, но не в таком количестве. Когда у вас растет число заболевших в геометрической прогрессии, вы не справляетесь», - объяснил Егоров.

Ведущий «Военной приемки» также напомнил, что город Бергамо знаменит россиянам по урокам истории. Ведь более двух сотен лет назад он был одним из населенных пунктов, который освободила армия Суворова.

«Город Бергамо знаменит тем, что 220 лет назад был освободительный поход в Италии. Бергамо стал одним из первых населенных пунктов, который освободила армия Суворова. Когда мы приехали в северную Италию, оказалось, что люди до сих пор это помнят, до сих пор установлены мемориальные доски на домах. Они с большим уважением к этому относятся. И сам факт того, что мы прилетели в такое время, в самый очаг, это о многом говорит», - подчеркнул ведущий «Звезды».

В новом выпуске «Военной приемки» съемочная группа расскажет об уникальной операции, которую российские войска радиационной, химической и биологической защиты проводят в Италии. В составе военной делегации всего два журналиста и оба - сотрудники телеканала «Звезда». Зрители увидят эксклюзивные кадры, но главное - узнают, в уникальность той техники, которую мы отправляем на помощь тяжело страдающему от короновируса итальянскому народу. Впервые на телевидение будут показаны самые современные российские военные технологии для борьбы с химическими и биологическими отравляющими веществами. Не пропустите премьеру нового выпуска «Военной приемки» 29 марта в 09:55.