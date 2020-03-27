Мадуро ответил на обвинения США в наркотерроризме

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что обвинения со стороны Вашингтона в наркотерроризме являются необоснованными.

«У Венесуэлы рекордные показатели по борьбе с наркоторговлей за последние 15 лет», - приводит ТАСС слова Мадуро.

При этом лидер Боливарианской Республики подчеркнул, что наркогосударство сформировалось в Колумбии. Кроме того, по мнению Мадуро, с помощью подобных обвинений американские власти планируют отвлечь внимание от проблем, связанных с коронавирусом в США.

Ранее Минюст Соединенных Штатов обнародовал обвинения в адрес Николаса Мадуро и руководства Венесуэлы, утверждая, что они якобы имеют отношение к наркотерроризму. За информацию, которая приведет к аресту Мадуро, власти США объявили награду в 15 миллионов долларов, за остальных людей, указанных в обвинительном списке, по 10 миллионов.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что поддерживает решение американского Министерства юстиции.