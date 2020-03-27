В 15 метрах от колонны: как Ми-35 прикрывают работу военной полиции в Сирии
Подразделения российской военной полиции провели патрулирования в Сирии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Российские военные привлекли ударные вертолеты Ми-35 для патрулирования в Сирии.
Вместе с военно-транспортными Ми-8 они прикрывают колонну бронемашин. Маршрут один из самых сложных: он растягивается почти на 150 километров вдоль границы с Турцией и по проселочным дорогам. Такого долгого пути не выдержала и некоторая техника. Один из турецких броневиков застрял на маршруте, и вытягивать его пришлось российским военным.
В это же время летчики ВКС РФ прикрывали на земле работу военной полиции и показывали мастерство в воздухе, пролетая над самой колонной. Высота пролетов составила от 15 метров над землей.