В 15 метрах от колонны: как Ми-35 прикрывают работу военной полиции в Сирии

Российские военные привлекли ударные вертолеты Ми-35 для патрулирования в Сирии.

Вместе с военно-транспортными Ми-8 они прикрывают колонну бронемашин. Маршрут один из самых сложных: он растягивается почти на 150 километров вдоль границы с Турцией и по проселочным дорогам. Такого долгого пути не выдержала и некоторая техника. Один из турецких броневиков застрял на маршруте, и вытягивать его пришлось российским военным.

В это же время летчики ВКС РФ прикрывали на земле работу военной полиции и показывали мастерство в воздухе, пролетая над самой колонной. Высота пролетов составила от 15 метров над землей.