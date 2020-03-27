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«Не все осознают опасность»: в Генпрокуратуре рассказали о фейковых новостях по коронавирусу

Тамара Астапенкова
05:53 27.03.2020
Ведомство принимает все необходимые меры по ограничению доступа к ресурсам, которые тиражирует фейки.
© Видео: Генпрокуратура РФ © Фото: Генпрокуратура России

Не все пользователи интернета осознают опасность распространения заведомо ложной информации, касающейся ситуации с распространением коронавируса. Об этом рассказали в Генеральной прокуратуре РФ.

«Как пример: публикация в одной из соцсетей якобы приказа министра обороны о введении комендантского часа. Эта и подобные недостоверные сообщения, -  о количестве заболевших, выводы псевдо экспертов о масштабах и последствиях заражения в нашей стране, или комментарии с призывом игнорировать официальные данные, - создают предпосылки к массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности», - пояснил официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов.

Он добавил, что Генеральная прокуратура выявляет подобные фейки и принимает все необходимые меры по ограничению доступа к ресурсам, которые их тиражирует.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура РФ выдвинула требования по ограничению доступа к фейковым новостям, касающимся коронавируса. Было направлено в Роскомнадзор восемь подобных требований. В ведомстве назвали примерном ложной информации новость,  появившуюся 20 марта, о якобы ограничении въезда в Москву из-за угрозы пандемии.

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